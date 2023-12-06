2023-12-06T14:47:40+03:00
2023-12-06T14:47:40+03:00
2023-12-06T14:47:40+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231206/842476897.html
Сбербанк прокомментировал возможность новых приобретений за рубежом
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Сбербанк не планирует новых приобретений за рубежом, в том числе в дружественных странах, заявил глава банка Герман Греф на пресс-конференции в ходе Дня инвестора "Сбера". "Не... ПРАЙМ, 06.12.2023
банки, финансы, новости, россия, сбербанк, приобретение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк не планирует новых приобретений за рубежом, в том числе в дружественных странах, заявил глава банка Герман Греф на пресс-конференции в ходе Дня инвестора "Сбера".
"Не планируем", — ответил он на вопрос о том, рассматривает ли Сбербанк активы для покупки за рубежом, например, в дружественных странах.
Также банкир не стал раскрывать размеры инвестиций в нефинансовые сервисы. Прошлая стратегия банка предусматривала на эти цели 4% от капитала.