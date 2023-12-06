МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк не планирует новых приобретений за рубежом, в том числе в дружественных странах, заявил глава банка Герман Греф на пресс-конференции в ходе Дня инвестора "Сбера". "Сбер" позволит добавлять бонусные карты любых магазинов в свое приложение

"Не планируем", — ответил он на вопрос о том, рассматривает ли Сбербанк активы для покупки за рубежом, например, в дружественных странах.

Также банкир не стал раскрывать размеры инвестиций в нефинансовые сервисы. Прошлая стратегия банка предусматривала на эти цели 4% от капитала.