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2023-12-07T01:23:02+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20231207/842484707.html
Банк в Милане ограбили через дыру в полу
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Добычей грабителей, проникших в один из миланских банков через подкоп, стали 160 тысяч евро, сообщила газета Corriere della Sera. Банда из четырех человек проникла в учреждение в... ПРАЙМ, 07.12.2023
банки, финансы, новости, италия, банк, криминал
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РИМ, 7 дек — ПРАЙМ. Добычей грабителей, проникших в один из миланских банков через подкоп, стали 160 тысяч евро, сообщила газета Corriere della Sera.
Банда из четырех человек проникла в учреждение в среду утром, когда в нем уже шла работа и принимали клиентов. Злоумышленники ненадолго взяли в заложники семь человек, связав им руки и ноги.
Двое сотрудников банка были вынуждены проводить бандитов к сейфу, после чего те скрылись с добычей. Прибывшая на место полиция обнаружила лишь подкоп, который вел в соседнюю пиццерию. Пострадавшие лишь сообщили, что у грабителей был южный акцент.
В конце ноября карабинеры Неаполя раскрыли и арестовали девять членов банды, совершавших налеты на местные магазины из-под земли. На видео, которое распространили правоохранители, изображен один из тоннелей грабителей, а материалы с камер наблюдения запечатлели, как преступники уходят в подземный ход перед очередным налетом.