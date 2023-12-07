РИМ, 7 дек — ПРАЙМ. Добычей грабителей, проникших в один из миланских банков через подкоп, стали 160 тысяч евро, сообщила газета Corriere della Sera.

Банда из четырех человек проникла в учреждение в среду утром, когда в нем уже шла работа и принимали клиентов. Злоумышленники ненадолго взяли в заложники семь человек, связав им руки и ноги.

Двое сотрудников банка были вынуждены проводить бандитов к сейфу, после чего те скрылись с добычей. Прибывшая на место полиция обнаружила лишь подкоп, который вел в соседнюю пиццерию. Пострадавшие лишь сообщили, что у грабителей был южный акцент.

В конце ноября карабинеры Неаполя раскрыли и арестовали девять членов банды, совершавших налеты на местные магазины из-под земли. На видео, которое распространили правоохранители, изображен один из тоннелей грабителей, а материалы с камер наблюдения запечатлели, как преступники уходят в подземный ход перед очередным налетом.