МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Сбербанк в ноябре 2023 года сократил чистую прибыль по РСБУ на 7,4% — до 115,4 миллиарда рублей, при этом прибыль за 11 месяцев текущего года увеличилась в 7,9 раза — до 1,38 триллиона рублей, говорится в сообщении банка. "Камаз" ожидает рекордную чистую прибыль за 2023 год

"Чистая прибыль Сбербанка за 11 месяцев 2023 года составила 1,378 триллиона рублей при рентабельности капитала в 25%", — сказано в отчетности. Финрезультат банка за год вырос в 7,9 раза.

При этом в ноябре Сбербанк заработал 115,4 миллиарда рублей чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 22,1%. Месячная прибыль банка сократилась на 7,4% в годовом выражении, добавили в кредитной организации.

Отмечается, что количество розничных клиентов составило 108,3 миллиона человек, прибавив 1,9 миллиона с начала года. Число активных корпоративных клиентов — 3,2 миллиона компаний. Число активных ежемесячных пользователей приложения банка выросло на 3 миллиона с начала года — до 81,6 миллиона человек.