2023-12-11T09:58:00+03:00
2023-12-11T10:11:31+03:00
2023-12-11T09:58:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231211/842522661.html
Сбербанк отчитался о чистой прибыли с начала года
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сбербанк в ноябре 2023 года сократил чистую прибыль по РСБУ на 7,4% — до 115,4 миллиарда рублей, при этом прибыль за 11 месяцев текущего года увеличилась в 7,9 раза — до 1,38... ПРАЙМ, 11.12.2023
банки, финансы, новости, сбербанк, отчетность по рсбу, чистая прибыль
https://cdnn.1prime.ru/images/84175/40/841754033.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84175/40/841754033.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84175/40/841754032.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84175/40/841754032.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84175/40/841754020.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84175/40/841754020.jpg
https://1prime.ru/News/20231208/842507963.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Сбербанк в ноябре 2023 года сократил чистую прибыль по РСБУ на 7,4% — до 115,4 миллиарда рублей, при этом прибыль за 11 месяцев текущего года увеличилась в 7,9 раза — до 1,38 триллиона рублей, говорится в сообщении банка.
"Чистая прибыль Сбербанка за 11 месяцев 2023 года составила 1,378 триллиона рублей при рентабельности капитала в 25%", — сказано в отчетности. Финрезультат банка за год вырос в 7,9 раза.
При этом в ноябре Сбербанк заработал 115,4 миллиарда рублей чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 22,1%. Месячная прибыль банка сократилась на 7,4% в годовом выражении, добавили в кредитной организации.
Отмечается, что количество розничных клиентов составило 108,3 миллиона человек, прибавив 1,9 миллиона с начала года. Число активных корпоративных клиентов — 3,2 миллиона компаний. Число активных ежемесячных пользователей приложения банка выросло на 3 миллиона с начала года — до 81,6 миллиона человек.