2023-12-11T14:05:43+03:00
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2023
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Кабмин ЮАР выбрал "дочку" Газпромбанка в качестве инвестпартнера
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Кабинет министров ЮАР выбрал "дочку" "Газпромбанка" — Gazprombank Africa — партнером в проекте восстановления нефтеперерабатывающего завода PetroSA "Мосселбай", окончательное... ПРАЙМ, 11.12.2023
банки, финансы, экономика, новости, юар, россия, газпромбанк, нпз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Кабинет министров ЮАР выбрал "дочку" "Газпромбанка" — Gazprombank Africa — партнером в проекте восстановления нефтеперерабатывающего завода PetroSA "Мосселбай", окончательное решение ожидается в апреле, сообщили власти страны.
"Кабинет министров одобрил рекомендацию PetroSA выбрать Gazprombank Africa в качестве инвестиционного партнера для восстановления завода и производства", — сказал представитель правительства Южной Африки на пресс-брифинге по итогам заседания кабмина.
Власти также отмечают, что выбор все еще зависит от окончательного инвестиционного решения и ряда условий, что, как ожидается, будет окончательно определено в апреле будущего года. При этом на партнера будут приходиться риски и выгоды, связанные с восстановлением завода, которое может сохранить не менее 2 тысяч рабочих мест с дополнительной возможностью создания 4 тысяч рабочих мест во время строительства, сообщили также власти.