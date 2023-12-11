МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Кабинет министров ЮАР выбрал "дочку" "Газпромбанка" — Gazprombank Africa — партнером в проекте восстановления нефтеперерабатывающего завода PetroSA "Мосселбай", окончательное решение ожидается в апреле, сообщили власти страны. Газпромбанк повысит комиссионное вознаграждение за хранение валюты

"Кабинет министров одобрил рекомендацию PetroSA выбрать Gazprombank Africa в качестве инвестиционного партнера для восстановления завода и производства", — сказал представитель правительства Южной Африки на пресс-брифинге по итогам заседания кабмина.

Власти также отмечают, что выбор все еще зависит от окончательного инвестиционного решения и ряда условий, что, как ожидается, будет окончательно определено в апреле будущего года. При этом на партнера будут приходиться риски и выгоды, связанные с восстановлением завода, которое может сохранить не менее 2 тысяч рабочих мест с дополнительной возможностью создания 4 тысяч рабочих мест во время строительства, сообщили также власти.