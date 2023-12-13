МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады декабря выросла на 0,37 процентного пункта, до 14%, следует из материалов Банка России. ЦБ заявил о снижении положительного сальдо платежного баланса России

Во второй декаде ноября ставка показывала скромный рост, а по итогам третьей декады не изменилась вовсе, сохранившись на уровне 13,64%.

После повышения в июле ключевой ставки ЦБ РФ до 8,5% с 7,5% показатель вырос в третьей декаде июля до 8,11%. С тех пор он почти непрерывно рос, исключением стала первая декада октября, когда показатель снизился на скромные 0,01 процентного пункта. Затем был достаточно быстрый рост, который замедлился только во второй декаде ноября — тогда ставка выросла лишь на 0,07 процентного пункта.

Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", "Московский кредитный банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.