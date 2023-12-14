МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Российские компании по итогам 2023 года нарастили прибыль на 24%, а отечественный банковский сектор заработает более трех триллионов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года. Триллионы прибыли. На ком российские банки заработали такие суммы

Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.

"Прибыль предприятий составила плюс 24%. Я уж не говорю про банки — они заработают свыше трех триллионов рублей", — сказал он. Глава государства также отметил, что в аудитории, где проходит прямая линия и, в целом, в стране могут сказать "вот банки жируют и так далее".

"Это все понятно. Ну те люди, которые хранят деньги на счетах российских банков, — для них это приятная новость: устойчивость российской финансовой банковской системы", — пояснил президент.

По оценке Банка России, с начала года совокупный доход банковского сектора составил 2,9 триллиона рублей. Это связано с переоценкой валютных активов, поддержкой властей и снижением отчислений в резервы. К тому же, санкции Запада не затрагивают банковскую деятельность внутри страны, поэтому прибыль от комиссий и кредитования поступает без перебоев. По итогам девяти месяцев общий объем выданных населению и бизнесу ссуд превысил 100 триллионов рублей.