2023-12-14T12:56:00+03:00
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2023-12-14T12:56:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231214/842562269.html
Путин ответил на претензию о "жирующих" банках
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Российские компании по итогам 2023 года нарастили прибыль на 24%, а отечественный банковский сектор заработает более трех триллионов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин,... ПРАЙМ, 14.12.2023
банки, финансы, новости, россия, владимир путин, прибыль банков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Российские компании по итогам 2023 года нарастили прибыль на 24%, а отечественный банковский сектор заработает более трех триллионов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.
"Прибыль предприятий составила плюс 24%. Я уж не говорю про банки — они заработают свыше трех триллионов рублей", — сказал он. Глава государства также отметил, что в аудитории, где проходит прямая линия и, в целом, в стране могут сказать "вот банки жируют и так далее".
"Это все понятно. Ну те люди, которые хранят деньги на счетах российских банков, — для них это приятная новость: устойчивость российской финансовой банковской системы", — пояснил президент.
По оценке Банка России, с начала года совокупный доход банковского сектора составил 2,9 триллиона рублей. Это связано с переоценкой валютных активов, поддержкой властей и снижением отчислений в резервы. К тому же, санкции Запада не затрагивают банковскую деятельность внутри страны, поэтому прибыль от комиссий и кредитования поступает без перебоев. По итогам девяти месяцев общий объем выданных населению и бизнесу ссуд превысил 100 триллионов рублей.