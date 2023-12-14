МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Совкомбанк установил цену размещения в рамках IPO на Московской бирже в размере 11,5 рубля за акцию, говорится в сообщении банка. Совкомбанк рассказал о размещении народных облигаций

Банк определил цену размещения дополнительных обыкновенных акций для лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых акций и для прочих приобретателей в размере 11 рублей 50 копеек за одну акцию.

Совкомбанк 1 декабря объявил о намерении провести первичное размещение акций, в рамках которого планировал привлечь 10 миллиардов рублей. Предложение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии. Все привлеченные в ходе IPO средства банк планировал направить на дальнейшее развитие бизнеса.

Ориентир цены размещения был установлен в диапазоне 10,5-11,5 рубля за акцию. Подать заявку на приобретение акций можно было с 1 по 14 декабря. Ожидается, что старт торгов акциями банка начнется 15 декабря под тикером SVCB. Акции были включены в первый уровень листинга Московской биржи. Один лот будет содержать 100 акций.

Принять участие в IPO мог широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы. Банк тогда же сообщал, что уже получил предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме половины от ожидаемого размера предложения.

Никто из действующих акционеров банка не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO, указывал банк. В то же время ряд существующих акционеров банка, включая институциональных инвесторов, сотрудников и долгосрочных клиентов банка, выразили намерение приобрести акции банка в рамках IPO.