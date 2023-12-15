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В ЦБ оценили проинфляционные риски
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Проинфляционные риски остаются существенными на среднесрочном горизонте, говорится в пресс-релизе Банка России. "Инфляционные риски. На среднесрочном горизонте проинфляционные... ПРАЙМ, 15.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Проинфляционные риски остаются существенными на среднесрочном горизонте, говорится в пресс-релизе Банка России.
"Инфляционные риски. На среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными", — сообщает регулятор.
Там также добавляется, что в базовом сценарии Банк России исходит из уже принятых решений правительства по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом.
"В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски вновь возрастут и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем", — говорится в релизе.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года.