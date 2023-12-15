МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Проинфляционные риски остаются существенными на среднесрочном горизонте, говорится в пресс-релизе Банка России. Годовая инфляция в России в ноябре ускорилась до 7,48 процента

"Инфляционные риски. На среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными", — сообщает регулятор.

Там также добавляется, что в базовом сценарии Банк России исходит из уже принятых решений правительства по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом.

"В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски вновь возрастут и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем", — говорится в релизе.

Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года.