МОСКВА,15 дек — ПРАЙМ. ВТБ повышает ставки по вкладам в среднем на 0,5 процентного пункта, максимальную доходность в 16% годовых получат клиенты, которые в течение полугода не хранили в банке сберегательные продукты, сообщила пресс-служба кредитной организации. Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам

"ВТБ принял решение улучшить условия по всей линейке своих сберегательных продуктов. Ставки по вкладам в среднем повышаются на 0,5 процентного пункта. Максимальную доходность в 16% годовых получат как новые клиенты, так и действующие, которые в течение полугода не хранили в ВТБ сберегательные продукты", — сказано в сообщении.

При этом предложение доступно им при размещении средств на среднесрочном вкладе в дистанционных каналах и при выборе опции капитализации процентов, уточнили в ВТБ.

Также ВТБ предлагает пенсионерам доходность до 17% на первые полгода при переводе пенсии в банк, сообщили в пресс-службе. Повышение ставок вступает в силу с 16 декабря.

Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года.

"По нашей оценке, рынок отреагирует на сегодняшнее решение оперативно, увеличив доходность по сберегательным продуктам в среднем на 0,5 процентного пункта", — прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.