МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Выдача рыночной ипотеки в РФ замедлилась, но по льготным кредитам продолжается рост, их доля в ноябре достигла 80%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина прокомментировала семейную ипотеку

"Выдачи жилищных кредитов на рыночных условиях замедлились, но массовые льготные программы существенно ослабляют трансмиссию наших решений. Доля льготной ипотеки в жилищном кредитовании продолжает расти, в ноябре на нее пришлось 80% объема выданной ипотеки", — сказала она в ходе пресс-конференции.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за продление действия семейной ипотеки, а также сохранить субсидию для погашения кредита.