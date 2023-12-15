МОСКВА, 15 дек  ПРАЙМ. Выдача рыночной ипотеки в РФ замедлилась, но по льготным кредитам продолжается рост, их доля в ноябре достигла 80%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Ипотечное кредитование

Набиуллина прокомментировала семейную ипотеку

"Выдачи жилищных кредитов на рыночных условиях замедлились, но массовые льготные программы существенно ослабляют трансмиссию наших решений. Доля льготной ипотеки в жилищном кредитовании продолжает расти, в ноябре на нее пришлось 80% объема выданной ипотеки", — сказала она в ходе пресс-конференции.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за продление действия семейной ипотеки, а также сохранить субсидию для погашения кредита.