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Рост выдачи льготной ипотеки продолжается, заявила Набиуллина
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Выдача рыночной ипотеки в РФ замедлилась, но по льготным кредитам продолжается рост, их доля в ноябре достигла 80%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Выдачи жилищных... ПРАЙМ, 15.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Выдача рыночной ипотеки в РФ замедлилась, но по льготным кредитам продолжается рост, их доля в ноябре достигла 80%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Выдачи жилищных кредитов на рыночных условиях замедлились, но массовые льготные программы существенно ослабляют трансмиссию наших решений. Доля льготной ипотеки в жилищном кредитовании продолжает расти, в ноябре на нее пришлось 80% объема выданной ипотеки", — сказала она в ходе пресс-конференции.
Ранее президент России Владимир Путин выступил за продление действия семейной ипотеки, а также сохранить субсидию для погашения кредита.