МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотеки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Портфель ипотеки в России вырос на рекордные 10,8 процента

"Мы считаем, что есть признаки перегрева на ипотечном рынке, и один из признаков — разница в ценах на первичном и вторичном рынке. По нашим данным, это различие составляет сейчас 42%", — сказала она в ходе пресс-конференции.

По ее словам, такой показатель — во многом следствие расширения льготных программ.

"О признаках перегрева говорит и динамика цен на рынке жилья. То есть, повышение спроса во многом вылилось в рост цен. Конечно, мы считаем, что здесь должно быть определенное охлаждение, должны быть сбалансированные темпы роста ипотечного кредита. И тогда этот разрыв между первичным и вторичным рынком жилья будет уменьшаться", — добавила она.