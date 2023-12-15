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2023
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Набиуллина отметила отсутствие перегрева на ипотечном рынке
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Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотеки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы считаем, что есть признаки перегрева на ипотечном рынке, и один из... ПРАЙМ, 15.12.2023
банки, макроэкономика, финансы, экономика, новости, россия, банк россии, ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотеки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы считаем, что есть признаки перегрева на ипотечном рынке, и один из признаков — разница в ценах на первичном и вторичном рынке. По нашим данным, это различие составляет сейчас 42%", — сказала она в ходе пресс-конференции.
По ее словам, такой показатель — во многом следствие расширения льготных программ.
"О признаках перегрева говорит и динамика цен на рынке жилья. То есть, повышение спроса во многом вылилось в рост цен. Конечно, мы считаем, что здесь должно быть определенное охлаждение, должны быть сбалансированные темпы роста ипотечного кредита. И тогда этот разрыв между первичным и вторичным рынком жилья будет уменьшаться", — добавила она.