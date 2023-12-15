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2023
https://1prime.ru/banks/20231215/842581351.html
ЦБ не будет дивесифицировать международные резервы, сказала Набиуллина
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ЦБ РФ СЕЙЧАС НЕ РАССМАТРИВАЕТ ДИВЕРСИФИКАЦИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ, ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА ОТВЕЧАЕТ ЗАДАЧАМ — НАБИУЛЛИНА Новость дополняется ПРАЙМ, 15.12.2023
банки, финансы, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЦБ РФ СЕЙЧАС НЕ РАССМАТРИВАЕТ ДИВЕРСИФИКАЦИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ, ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА ОТВЕЧАЕТ ЗАДАЧАМ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется