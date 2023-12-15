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2023
https://1prime.ru/banks/20231215/842582264.html
Набиуллина раскрыла условия продажи Центробанком валюты в 2024 году
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Банк России скорее всего будет продавать валюту в следующем году при сохранении текущих цен на нефть, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "По поводу того, что будет... ПРАЙМ, 15.12.2023
банки, финансы, новости, россия, банк россии, ключевая ставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России скорее всего будет продавать валюту в следующем году при сохранении текущих цен на нефть, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"По поводу того, что будет проходить с нашими операциями на валютном рынке… Многое будет зависеть от цен на нефть. При текущей цене скорее всего мы будем продавать валюту. То есть при прочих равных это будет поддерживать курс национальной валюты", — сказала она в ходе пресс-конференции.
Банк России в конце ноября заявил, что с января возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Ране, с 10 августа и до конца текущего года, ЦБ принял решение не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, но при этом продолжать проводить связанные с ФНБ операции продажи иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей в день.