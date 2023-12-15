2023-12-15T16:41:31+03:00
2023-12-15T16:41:31+03:00
2023-12-15T16:41:31+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231215/842583080.html
Подсанкционные банки адаптируются, заявила Набиуллина
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Все попавшие под санкции Запада российские банки продолжают работать, у Банка России нет оснований думать, что в дальнейшем ситуация с новыми подсанкционными кредитными... ПРАЙМ, 15.12.2023
банки, финансы, новости, санкции, эльвира набиуллина, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Все попавшие под санкции Запада российские банки продолжают работать, у Банка России нет оснований думать, что в дальнейшем ситуация с новыми подсанкционными кредитными организациями будет другой, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Все российские банки, против которых были введены санкции, продолжают работать. Адаптируют свои бизнес-модели к новым рыночным условиям, показывают прибыльность. И нет оснований полагать, что у вновь попадающих под санкции банков дела сложатся принципиальным образом как-то иначе. Уверена, что они адаптируют свои бизнес-модели и продолжат работать", — заявила она.
Страны Запада время от времени продолжают расширять санкции против российских банков. Так, в начале ноября под американские санкции попали ряд банков, в числе которых "Почта банк", банк "Русский стандарт", "Хоум Банк", "Абсолют банк" и Всероссийский банк развития регионов ("ВБРР"). В декабре американский санкционный список пополнился Экспобанком.