МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Все попавшие под санкции Запада российские банки продолжают работать, у Банка России нет оснований думать, что в дальнейшем ситуация с новыми подсанкционными кредитными организациями будет другой, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Великобритания ввела санкции против Новикомбанка

"Все российские банки, против которых были введены санкции, продолжают работать. Адаптируют свои бизнес-модели к новым рыночным условиям, показывают прибыльность. И нет оснований полагать, что у вновь попадающих под санкции банков дела сложатся принципиальным образом как-то иначе. Уверена, что они адаптируют свои бизнес-модели и продолжат работать", — заявила она.

Страны Запада время от времени продолжают расширять санкции против российских банков. Так, в начале ноября под американские санкции попали ряд банков, в числе которых "Почта банк", банк "Русский стандарт", "Хоум Банк", "Абсолют банк" и Всероссийский банк развития регионов ("ВБРР"). В декабре американский санкционный список пополнился Экспобанком.