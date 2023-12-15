МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России продлил на первый квартал 2024 года неприменение ограничения полной стоимости потребкредитов (ПСК), сообщает пресс-служба Банка России. В ЦБ объяснили, почему инфляция кажется выше

ЦБ в августе отменил для банков ограничение полной стоимости потребительских кредитов и отдельных видов займов до конца 2023 года. Этот показатель используется для определения уровня предельных ставок на рынке — по закону они не могут более чем на треть превышать наименьшее из двух значений — либо 292% годовых, либо рассчитанное для текущего квартала среднерыночное значение ПСК.

"Совет директоров Банка России принял решение продлить на первый квартал 2024 года неприменение ограничения полной стоимости кредита (ПСК): для кредитных организаций — по всем категориям потребительских кредитов; для кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов — по всем категориям потребительских займов; для микрофинансовых организаций…: потребительские займы…; POS-займы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по иным категориям ПСК микрофинансовых организаций и по всем категориям ПСК ломбардов сохраняются ограничения.

Как пишет пресс-служба, это решение позволит продлить эффект действующей в настоящее время (по 31.12.2023) меры по неприменению ограничения ПСК, а именно: сохранит возможность кредиторов определять условия предоставления потребительских кредитов (займов) (ставки) с учетом изменения рыночных условий; будет способствовать эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики; позволит ограничить проинфляционные риски. Банк России предостерег от излишнего использования льготных кредитов

Выдачу банками кредитов по высоким ставкам будут сдерживать более высокие макропруденциальные надбавки по таким кредитам. Также продолжает действовать установленное законом общее для всех кредиторов требование, что процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 0,8% в день.

Регулятор ранее пояснял, что без продления послабления ограничение на первый квартал 2024 года устанавливалось бы исходя из среднерыночного значения полной стоимости кредита за третий квартал 2023 года, то есть не учитывало бы эффект повышения ключевой ставки и сильно ограничивало бы доступность розничных кредитов.