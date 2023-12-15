МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России утвердил новые параметры платы за право пользования банками безотзывной кредитной линией и отменил максимальный совокупный лимит, говорится в сообщении регулятора. В России могут продлить права участников СВО на кредитные каникулы

"Совет директоров Банка России утвердил новые параметры безотзывной кредитной линии (БКЛ), открываемой кредитным организациям для соблюдения требований норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), в связи с тем, что системно значимые организации будут выходить из послаблений по соблюдению этого норматива", — сказано в сообщении.

Начиная с марта 2024 за право пользования безотзывной кредитной линией будет взиматься дифференцированная плата.

"Часть максимально возможного лимита БКЛ, позволяющая восполнить величину высоколиквидных активов, необходимых для увеличения фактического значения НКЛ от 80% до 100%, будет оплачиваться по ставке 0,1% годовых. Оставшаяся часть максимально возможного лимита по договору БКЛ будет оплачиваться по ставке 1,5% годовых", — указал ЦБ. Порядок расчета платы будет определен приказом Банка России.

Дифференциация платы за право пользования безотзывной кредитной линией будет стимулировать системно значимые банки самостоятельно поддерживать норматив краткосрочной ликвидности на уровне 80%, который установлен как целевой показатель начиная с 1 января 2026 года, пояснил регулятор.

Также отменяется максимальный совокупный лимит по безотзывным кредитным линиям.