МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Правительство России повысило предельный размер дальневосточной и арктической ипотеки с 6 до 9 миллионов рублей, говорится в сообщении Минфина. Правительство повысило первый взнос по льготной ипотеке

"По Дальневосточной и Арктической ипотеке с 6 до 9 миллионов рублей увеличен предельный размер кредита. Решение принято по поручению президента, которое глава государства дал по итогам Восточного экономического форума в сентябре 2023 года", — сказано в материалах на сайте Минфина.

Постановление об этом уже подписано, добавили в ведомстве.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока начала действовать с декабря 2019 года, она распространяется на все 11 регионов Дальневосточного федерального округа — Бурятию, Якутию, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, а также на Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области, Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ.

Программа предполагает выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке. В июне 2022 года правительство расширило ее действие на работников медицинских и образовательных организаций.

В конце ноября правительство России распространило действие программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону страны, ставка по программе составляет от 2% с учетом страхования жизни и здоровья.

По программе можно приобрести жилье на сухопутной территории Арктической зоны России, куда входят Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также северные муниципалитеты Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.

Путин на Восточном экономическом форуме предложил поднять верхнюю планку кредита по дальневосточной ипотеке под 2% до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести жилье площадью свыше 60 квадратных метров, а также расширить эту меру поддержки на всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке, независимо от их возраста и семейного положения.