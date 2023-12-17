МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановила статус австрийской группы банков Raiffeisen Bank International (RBI) как "международного спонсора войны", соответствующая отметка появилась на сайте агентства, которое ведет указанный реестр. Украина готовится к новому контрнаступлению, пишут СМИ

"Статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАПК.

По данным украинского издания "Лига", Raiffeisen Bank находился в списке "спонсоров войны" с марта 2023 года. Основанием для этого стало решение группы продолжать деятельность в России, где местный Райффайзен банк, как утверждается, считается одним из системно важных банков. Кроме того, отмечается, что банк "на 200% воспользовался санкциями", которые привели к выходу с российского рынка его конкурентов.

Агентство Рейтер в субботу сообщало, что Австрия сняла возражения против 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза после исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из черного списка Украины.