МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Первые пять офисов банка "Открытие", в том числе один в Москве, начали работать под брендом ВТБ; полностью объединение офисной сети завершится к концу следующего года, сообщила пресс-служба ВТБ. ВТБ раскрыл объем продаж золота физическим лицам

В декабре 2022 года Банк России продал 100% акций банка "Открытие" банку ВТБ за 340 миллиардов рублей.

"Под брендом ВТБ начали работать первые пять офисов банка "Открытие" – в Москве, Уфе, Ханты-Мансийске, Омске и Тюмени. Клиентам доступно проведение всех востребованных финансовых операций. Полностью процесс объединения офисной сети завершится к концу 2024 года", — сказано в сообщении ВТБ.

В рамках интеграции двух банков более 250 офисов "Открытия" начнут работать под единым брендом. С начала 2024 года клиентам "Открытия" станут доступны дебетовые и кредитные карты, ипотека, сберегательные продукты ВТБ. В январе можно будет оформить рублевые вклады сроком более шести месяцев, а со второго квартала в "Открытии" начнут предлагать всю линейку вкладов и накопительных счетов ВТБ.

"Начиная со второго квартала миграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса", — сообщили в пресс-службе.

ВТБ важно расширить масштаб и доступность банковского обслуживания для аудитории обоих банков, для этого на горизонте трех лет ВТБ увеличит офисную сеть на 40%, выйдет на новые для себя территории, а также в 1,5 раза расширит штат курьеров, рассказал руководитель департамента администрирования сети — вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает порядка 1300 точек в 79 субъектах РФ.