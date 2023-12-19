МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. ВТБ с 1 января 2024 года полностью отменит комиссию для своих клиентов за оплату услуг ЖКХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Пенсионеры перестанут платить банкам комиссии за оплату ЖКУ с 1 июля

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий с июля 2024 года банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для людей, нуждающихся в соцподдержке.

"ВТБ с 1 января 2024 года полностью отменит комиссию за оплату услуг ЖКХ. Ранее они не тарифицировались в онлайн-каналах и банкоматах ВТБ, а с нового года комиссия не будет взиматься и в офисной сети", — говорится в сообщении.

Как уточняется, комиссия обнуляется по коммунальным платежам в любых каналах банка не только для пенсионеров, но и для всех клиентов ВТБ. "Уверены, что это будет хорошим сигналом для всего рынка", – отметил зампред правления банка Георгий Горшков.

Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает порядка 1,3 тысячи точек в 79 субъектах РФ. Всего банк обслуживает почти 19 миллионов активных клиентов.