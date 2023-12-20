МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ определил стратегию развития банка на следующие три года и избрал нового члена правления, который будет курировать ее реализацию, сообщила пресс-служба кредитной организации. ВТБ раскрыл объем продаж золота физическим лицам

Новым членом правления стал руководитель департамента стратегии и корпоративного развития ВТБ Владимир Левыкин. Кадровое решение вступит в силу после утверждения со стороны ЦБ.

"Наблюдательный совет ПАО Банк ВТБ на заседании 19 декабря 2023 года определил стратегические цели развития ВТБ на 2024-2026 годы, избрал нового члена правления банка и утвердил ряд документов о деятельности ВТБ в 2024 году", — говорится в сообщении.

"Мониторинг реализации стратегии будет курировать новый член правления ВТБ: им избран Владимир Левыкин, занимающий должность руководителя департамента стратегии и корпоративного развития. Кадровое решение вступит в силу после утверждения со стороны Центрального банка", — добавили в ВТБ.

Ключевыми приоритетами развития ВТБ на следующие три года станут финансовое сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике, масштабирование розничного бизнеса, а также кратное увеличение расчетов в национальных валютах с дружественными странами.

"Важным направлением станет обеспечение технологического суверенитета и внедрение передовых финансовых продуктов с использованием новых возможностей искусственного интеллекта, а также сервисов на базе цифрового рубля и цифровых финансовых активов", — говорится в сообщении.