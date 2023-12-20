2023-12-20T14:34:00+03:00
2023-12-20T14:41:39+03:00
2023-12-20T14:34:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231220/842623248.html
В России оценили новый способ заработать
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент инвестхолдинга "Финам" Владислав Кочетков призвал улучшить новый способ заработать, обратив внимание на недоверчивость финансистов к индивидуальным инвестиционным счетам... ПРАЙМ, 20.12.2023
банки, финансы, новости, россия, счет
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/78/841427898.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/78/841427898.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/78/841427897.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/78/841427897.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/78/841427885.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/78/841427885.jpg
https://1prime.ru/banks/20231218/842593004.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Президент инвестхолдинга "Финам" Владислав Кочетков призвал улучшить новый способ заработать, обратив внимание на недоверчивость финансистов к индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС-3), следует из Telegram-канала "Коммерсантъ FM".
ИИС-3 хотят запустить в России 1 января 2024 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
По мнению эксперта, нужно смягчить правила досрочного снятия денег с ИИС, а также стоит добавить секции для накопления денежных средств, например: на обучение, на недвижимость и тому подобное.
"Этот перечень должен быть достаточно широким и с плавающими сроками от нескольких месяцев до полугода или даже года", — подытожил Кочетков.
Граждане смогут открывать подобные счета на срок от пяти лет и вносить на них неограниченные суммы денежных средств. С помощью нового продукта правительство хочет сделать долгосрочные вложения более привлекательными для россиян.