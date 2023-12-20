МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Президент инвестхолдинга "Финам" Владислав Кочетков призвал улучшить новый способ заработать, обратив внимание на недоверчивость финансистов к индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС-3), следует из Telegram-канала "Коммерсантъ FM". В России ввели лимит на банковские переводы без открытия счета

ИИС-3 хотят запустить в России 1 января 2024 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

По мнению эксперта, нужно смягчить правила досрочного снятия денег с ИИС, а также стоит добавить секции для накопления денежных средств, например: на обучение, на недвижимость и тому подобное.

"Этот перечень должен быть достаточно широким и с плавающими сроками от нескольких месяцев до полугода или даже года", — подытожил Кочетков.

Граждане смогут открывать подобные счета на срок от пяти лет и вносить на них неограниченные суммы денежных средств. С помощью нового продукта правительство хочет сделать долгосрочные вложения более привлекательными для россиян.