РБК: НСФР попросил ЦБ отложить штрафы за неблокировку нелегальных переводов
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российские банки обратились к ЦБ с просьбой отложить штрафы за отсутствие блокировки нелегальных переводов, пишет РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка.
По данным издания, банки попросили ЦБ еще на шесть месяцев продлить срок, в течение которого регулятор не будет применять меры за нарушения "антиотмывочного" законодательства в части блокировки денежных переводов организаций, чья деятельность запрещена на территории России, в том числе нелегальных онлайн-казино.
В письме отмечается, что у банков отсутствует доступ к реестру Роскомнадзора, чтобы проверять клиентов в автоматическом режиме, так как это право есть только у операторов связи. Они считают, что такие проверки проводить вручную невозможно без существенного замедления бизнес-процессов.
Для решения этой проблемы в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий автоматизированный доступ к реестру для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. Ожидается, что законопроект может быть принят в первом квартале 2024 года, отметили в газете.
Роскомнадзор, в свою очередь, сообщил, что механизм автоматизированного доступа будет доступен в ближайшее время после подписания соответствующего соглашения, заключили в издании.
https://1prime.ru/banks/20231221/842629643.html