МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российские банки обратились к ЦБ с просьбой отложить штрафы за отсутствие блокировки нелегальных переводов, пишет РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка. Набиуллина раскрыла, какую сумму принесут российские банки бюджету

По данным издания, банки попросили ЦБ еще на шесть месяцев продлить срок, в течение которого регулятор не будет применять меры за нарушения "антиотмывочного" законодательства в части блокировки денежных переводов организаций, чья деятельность запрещена на территории России, в том числе нелегальных онлайн-казино.

В письме отмечается, что у банков отсутствует доступ к реестру Роскомнадзора, чтобы проверять клиентов в автоматическом режиме, так как это право есть только у операторов связи. Они считают, что такие проверки проводить вручную невозможно без существенного замедления бизнес-процессов.

Для решения этой проблемы в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий автоматизированный доступ к реестру для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. Ожидается, что законопроект может быть принят в первом квартале 2024 года, отметили в газете.

Роскомнадзор, в свою очередь, сообщил, что механизм автоматизированного доступа будет доступен в ближайшее время после подписания соответствующего соглашения, заключили в издании.