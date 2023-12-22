МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Группа ВТБ за 11 месяцев получила 417,5 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО, за ноябрь заработала 14,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам первый зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Набсовет ВТБ определил стратегию развития банка

"Мы закончили ноябрь 2023 года с чистой прибылью 14,7 миллиарда рублей, что дает нам результат за 11 месяцев 417,5 миллиардов рублей. То есть мы находимся ровно на траектории достижения того таргета в 430+ миллиардов рублей, которые мы таргетировали, повышали последовательно некоторое время назад", — сказал он.

Расходы на создание резервов составили 166,5 миллиардов рублей за 11 месяцев и 14,4 миллиарда рублей в ноябре.

Кредиты физическим лицам увеличились в ноябре на 1,4%, с начала года — на 23,5%, до 6,9 триллиона рублей. Объем кредитов юридическим лицам увеличился в ноябре на 2,5% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки кредитный портфель увеличился на 3,0%) и за 11 месяцев этого года увеличился на 20,6%, до 14,2 триллиона рублей (с учетом валютной корректировки рост с начала года составил 16%).

Доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле группы по итогам 11 месяцев текущего года увеличилась до 33% (32% по состоянию на 1 января 2023 года).

Совокупные средства клиентов увеличились с начала года на 18,4% и составили 22 триллиона рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 15,5%). Средства юридических лиц за 11 месяцев выросли на 15,9%, до 12,9 триллиона рублей, c учетом корректировки на эффект валютной переоценки — на 12,8%, в ноябре прирост портфеля составил 0,5% или 1% с учетом валютной корректировки.

В ноябре группа зафиксировала активный приток средств населения на депозиты: средства клиентов — физических лиц увеличились на 3,6%, с начала года — на 22,1%, до 9,1 триллиона рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки средства физических лиц увеличились на 3,9% и 19,5% соответственно).

Пьянов также отметил, что ВТБ может выплатить до 80 миллиардов рублей дивидендов за 2025 год в 2026 году, это станет годом, когда группа сможет вернуться к выплатам.

"При обсуждении стратфинмодели нашей стратегии обсуждалась модель капитала и дивиденды, набсовет согласился с мнением менеджмента о том, что, с учетом возвращения к базельским надбавкам по графику Центрального банка, первый год, когда с точки зрения капитала группа ВТБ в состоянии выплатить внешние дивиденды, это 2026 год, за 2025-й", — сказал топ-менеджер.

"По поводу принципов (какой процент от прибыли может ВТБ выплатить — ред.) не обсуждали. Мы провозгласили в модели капитала, что в 2026-м за 2025-й мы можем выплатить до 80 миллиардов (рублей — ред.) дивидендов", — добавил он.

При этом Пьянов не стал отвечать на вопрос, какую прибыль группа прогнозирует по итогам 2025 года, отметив, что раскроет эту информацию на дне инвестора ВТБ, который планируется провести в середине февраля.

По итогам текущего года группа ожидает рекордную прибыль в 430 миллиардов рублей.

Ранее в декабре Пьянов говорил, что ВТБ может возобновить выплату дивидендов по итогам 2025 года.