МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает роста своей прибыли от года к году, и в следующем году никакого её падения не будет, заявил глава банка Герман Греф. ВТБ назвал объем чистой прибыли по МСФО

"Мы планируем и далее рост нашей прибыли из года год. Никакого падения в 2024 году не будет. И в 2025 году, я надеюсь, если все будет складываться так, как мы предполагаем", — заявил банкир в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее 11 декабря Сбербанк сообщал, что чистая прибыль кредитной организации по РСБУ сократилась в ноябре до 115,4 миллиарда рублей, на 7,4 процента. При этом показатель за период с января по ноябрь увеличился в 7,9 раза, до 1,38 триллиона рублей. Кроме того, Сбербанк за девять месяцев 2023 года заработал 1,149 триллиона рублей чистой прибыли по МСФО.

Сбербанк по итогам текущего года может выплатить рекордные дивиденды исходя из текущих финрезультатов кредитной организации, добавил Греф.

"Наша дивидендная политика определена и опубликована: мы собираемся выплачивать 50% чистой прибыли", — отметил он.

Уже сейчас, согласно дивполитике банка и из расчета прибыли по МСФО за девять месяцев, акционеры могут рассчитывать на выплату около 575 миллиардов рублей. До этого рекордный уровень дивидендов был выплачен по итогам 2022 года на уровне 565 миллиардов рублей.