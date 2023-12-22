МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что можно было бы приватизировать Сбербанк: вывод на биржу дополнительных 25% акций банка повысил бы привлекательность всего рынка, а вырученные деньги государство могло бы вложить в реализацию, например, ВСМ. Греф спрогнозировал объем выдачи ипотеки в России в 2024 году

"Подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк. Мы очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Если бы государство в какой-то момент времени решило приватизировать 25% Сбербанка, — а для контроля государства достаточно 25% плюс одна акция, — это бы повысило инвестиционную привлекательность российского рынка и стимулировало весь финансовый рынок", — добавил глава Сбербанка.

Греф отметил, что вырученные деньги государство бы могло пустить на инфраструктурные проекты, например, строительство ВСМ.