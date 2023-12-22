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2023
https://1prime.ru/banks/20231222/842642984.html
Греф прокомментировал возможность приватизации Сбербанка
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Глава Сбербанка Герман Греф считает, что можно было бы приватизировать Сбербанк: вывод на биржу дополнительных 25% акций банка повысил бы привлекательность всего рынка, а... ПРАЙМ, 22.12.2023
банки, финансы, новости, россия, сбербанк, приватизация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что можно было бы приватизировать Сбербанк: вывод на биржу дополнительных 25% акций банка повысил бы привлекательность всего рынка, а вырученные деньги государство могло бы вложить в реализацию, например, ВСМ.
"Подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк. Мы очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"Если бы государство в какой-то момент времени решило приватизировать 25% Сбербанка, — а для контроля государства достаточно 25% плюс одна акция, — это бы повысило инвестиционную привлекательность российского рынка и стимулировало весь финансовый рынок", — добавил глава Сбербанка.
Греф отметил, что вырученные деньги государство бы могло пустить на инфраструктурные проекты, например, строительство ВСМ.