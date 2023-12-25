МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в январе — на уровне 14,968% годовых после 13,259% в декабре, следует из материалов регулятора. ЦБ назвал условие для возвращения к покупкам валюты

При этом базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней составит 14,08%, от 91 до 180 дней — 15,011%, от 181 дня до года — 15,51%, по вкладам сроком больше года — 15,867%, уточняет ЦБ.

Для вкладов граждан в долларах базовый уровень доходности определен следующим образом: по депозитам до востребования — 0,01%, на срок до 90 дней — 1,01%, от 91 до 180 дней — 1,209%, от 181 дня до года — 0,105%, на срок свыше года — 0,353%. В свою очередь, базовая ставка по вкладам в евро до востребования составит 0,005%, на срок до 90 дней — 0,01%, от 91 до 180 дней — 0,374%, от 181 дня до года — 0,38%, на срок больше года — 0,443%.

Банк России рассчитывает базовый уровень доходности вкладов для банков, уплачивающих дополнительную ставку или повышенную дополнительную ставку страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Он определяется регулятором как среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках РФ.

При этом в своем обзоре банковского регулирования ЦБ сообщал, что планирует отказаться от применения базового уровня доходности вкладов, который сейчас ограничивает максимальные ставки.

Как пояснял регулятор, исторически эта мера была нужна для того, чтобы потенциально проблемные банки не "пылесосили" вклады, но с тех пор банковский сектор укрепился, и у Банка России есть другие надзорные инструменты для того, чтобы определять проблемы у отдельных банков и ограничивать их операции при наличии угрозы для интересов кредиторов и вкладчиков. ЦБ также указывал, что отмена базового уровня доходности вкладов позволит банкам гибче формировать предложения по вкладам, указывал ЦБ, но не уточнял, когда планируется его отменить.