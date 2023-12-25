СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — ПРАЙМ. Первый офис Сбербанка для розничных клиентов открылся в крымской Феодосии, сообщила пресс-служба банка. Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам

"В офисе (в Феодосии — ред.) доступны все основные продукты для розничных клиентов: моментальные дебетовая и кредитная СберКарта, вклады, ипотека, потребительские и образовательные кредиты, подписки СберПрайм и СберПрайм+ и многое другое. Предприниматели могут открыть расчетный счет и подобрать продукты и услуги, которые помогут росту бизнеса любого масштаба и отрасли", — сообщили в пресс-службе.

В зоне самообслуживания офиса располагаются три банкомата последнего поколения.

"Сбер предоставил ипотеку 3 тысячам крымских семей, а наш ипотечный портфель в Крыму составляет уже 11 миллиардов рублей. Мы открыли свыше 10 тысяч расчетных счетов предпринимателям Крыма и предоставили 2,2 тысячи кредитов на развитие. Уверен, что в следующем году эти показатели продолжат расти, в том числе благодаря увеличению количества офисов банка в Крыму", — приводит пресс-служба слова управляющего головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.

На сегодняшний день на территории республики Крым и города Севастополя работают 126 современных банкоматов Сбера, а сеть POS-терминалов превысила 3,7 тысяч. На данный момент Сбер открыл на полуострове для обслуживания физических лиц три офиса в Севастополе, два — в Симферополе и по одному в Ялте, Керчи и Евпатории. Бизнес-офисы для юридических лиц открыты в Симферополе, Ялте и Севастополе.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. А 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Крупнейший банк России работал на территории полуострова в украинский период через свою "дочку", однако в 2014 году свернул все операции из-за санкций США и Европы в отношении РФ. В 2017 году глава банка Герман Греф заявлял, что открытие офиса в Крыму – "это вопрос всей финансовой системы страны", а возможности работать в регионе, не попав под санкции, нет.

После признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала специальной военной операции против России начали вводиться санкции, под которые попали крупнейшие российские банки и компании, в том числе и Сбербанк. На этом фоне Путин призвал их начинать работать в Крыму. Первым из банков на полуостров пришел Промсвязьбанк, начав там работу весной прошлого года.