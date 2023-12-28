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2023
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Хуснуллин спрогнозировал динамику выдачи ипотеки в 2024 году
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В России в 2024 году объем выдачи кредитов по ипотечным программам может снизиться, заявил на совещании с регионами вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, в 2023 году... ПРАЙМ, 28.12.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, марат хуснуллин, ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В России в 2024 году объем выдачи кредитов по ипотечным программам может снизиться, заявил на совещании с регионами вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, в 2023 году прирост ипотечного портфеля составил более 4 триллионов рублей, что вдвое больше показателя 2022 года. В текущем году было выдано 2 миллиона кредитов на 7,8 триллиона рублей — в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Это позволило улучшить жилищные условия около 4 миллионов семей.
"В следующем году будет немножко поменьше ипотеки, но все равно выработаем те подходы, которые позволят поддержать рынок ипотеки", — сказал Хуснуллин.