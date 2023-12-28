МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В России в 2024 году объем выдачи кредитов по ипотечным программам может снизиться, заявил на совещании с регионами вице-премьер России Марат Хуснуллин. Банки применят схему "Сбера" в выдаче льготной ипотеки, считает эксперт

По его словам, в 2023 году прирост ипотечного портфеля составил более 4 триллионов рублей, что вдвое больше показателя 2022 года. В текущем году было выдано 2 миллиона кредитов на 7,8 триллиона рублей — в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Это позволило улучшить жилищные условия около 4 миллионов семей.

"В следующем году будет немножко поменьше ипотеки, но все равно выработаем те подходы, которые позволят поддержать рынок ипотеки", — сказал Хуснуллин.