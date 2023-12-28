2023-12-28T14:57:25+03:00
2023-12-28T14:57:25+03:00
2023-12-28T14:57:25+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231228/842699649.html
Резервы ЦБ Турции достигли исторического максимума, пишет СМИ
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Резервы Центрального банка Турции достигли исторического максимума в 145,5 миллиарда долларов, сообщила газета Sabah. "Резервы Центрального банка увеличились на 47 миллиардов... ПРАЙМ, 28.12.2023
банки, финансы, новости, турция, цб, резервы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 28 дек — ПРАЙМ. Резервы Центрального банка Турции достигли исторического максимума в 145,5 миллиарда долларов, сообщила газета Sabah.
"Резервы Центрального банка увеличились на 47 миллиардов долларов с конца мая, достигнув исторического максимума в 145,5 миллиарда долларов", — сообщило издание.
Центробанк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится, и с июня повысил ставку с 8,5% до 42,5%. Глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан в июле заявила, что турецкая экономика стабилизируется в 2025 году.