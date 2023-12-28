АНКАРА, 28 дек — ПРАЙМ. Резервы Центрального банка Турции достигли исторического максимума в 145,5 миллиарда долларов, сообщила газета Sabah. ЦБ дал совет, как разработать финансовые продукты, которые заинтересуют

"Резервы Центрального банка увеличились на 47 миллиардов долларов с конца мая, достигнув исторического максимума в 145,5 миллиарда долларов", — сообщило издание.

Центробанк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится, и с июня повысил ставку с 8,5% до 42,5%. Глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан в июле заявила, что турецкая экономика стабилизируется в 2025 году.