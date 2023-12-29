МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Уход с поста главы Национальной системы платежных карт (НСПК) был взвешен и согласован с Банком России, рассказал РБК бывший генеральный директор компании Владимир Комлев. Комлев покидает пост генерального директора НСПК

"Оно (решение — ред.) действительно было несколько неожиданным именно для рынка. Но на самом деле решение вполне продуманное, взвешенное, согласованное совместно с акционером. Все-таки срок достаточно большой. Почти 10 лет я с первого дня трудился в НСПК, многое сделано. Видимо, пришла пора двигаться куда-то дальше. Здесь действительно нормальное продуманное взвешенное решение", — заявил Комлев, который возглавлял НСПК с момента ее основания в 2014 году.

Сообщается, Комлев возглавлял НСПК с ее основания в 2014 году, с 1 января 2024 года он покинет свой пост.

Согласно данным издания, после его ухода исполняющим обязанности генерального директора НСПК будет назначен нынешний руководитель организационно-правового департамента, член правления Олег Тишаков.

Национальная система платёжных карт (НСПК) является операционным и платежным центром для обработки операций по Системе быстрых платежей (СБП) и банковским картам внутри России, оператор национальной платёжной системы "Мир". 100 % акций центра принадлежит Банку России.