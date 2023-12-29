2023-12-29T08:56:34+03:00
2023-12-29T08:56:34+03:00
2023-12-29T08:56:34+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231229/842704917.html
Уход с поста главы НСПК был согласован с ЦБ, заявил Комлев
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Уход с поста главы Национальной системы платежных карт (НСПК) был взвешен и согласован с Банком России, рассказал РБК бывший генеральный директор компании Владимир Комлев. "Оно... ПРАЙМ, 29.12.2023
банки, финансы, новости, россия, банк россии, нспк
https://cdnn.1prime.ru/images/84270/48/842704895.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84270/48/842704895.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84270/48/842704894.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84270/48/842704894.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84270/48/842704882.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84270/48/842704882.jpg
https://1prime.ru/society/20231218/842601164.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Уход с поста главы Национальной системы платежных карт (НСПК) был взвешен и согласован с Банком России, рассказал РБК бывший генеральный директор компании Владимир Комлев.
"Оно (решение — ред.) действительно было несколько неожиданным именно для рынка. Но на самом деле решение вполне продуманное, взвешенное, согласованное совместно с акционером. Все-таки срок достаточно большой. Почти 10 лет я с первого дня трудился в НСПК, многое сделано. Видимо, пришла пора двигаться куда-то дальше. Здесь действительно нормальное продуманное взвешенное решение", — заявил Комлев, который возглавлял НСПК с момента ее основания в 2014 году.
Сообщается, Комлев возглавлял НСПК с ее основания в 2014 году, с 1 января 2024 года он покинет свой пост.
Согласно данным издания, после его ухода исполняющим обязанности генерального директора НСПК будет назначен нынешний руководитель организационно-правового департамента, член правления Олег Тишаков.
Национальная система платёжных карт (НСПК) является операционным и платежным центром для обработки операций по Системе быстрых платежей (СБП) и банковским картам внутри России, оператор национальной платёжной системы "Мир". 100 % акций центра принадлежит Банку России.