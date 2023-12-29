МОСКВА, 29 декабря — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 78 (2474).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

  • методические рекомендации по описанию наименований объектов информационной инфраструктуры № 18-МР от 20.12.2023;
  • методические рекомендации по управлению финансовым продуктом № 19-МР от 27.12.2023;
  • стандарт Банка России СТО БР НПС-14.0-2024 "Финансовые сообщения в НПС. Торговые операции. Модели связей";
  • стандарт Банка России СТО БР НПС-15.0-2024 "Финансовые сообщения в НПС. Торговые операции. Альбом схем".