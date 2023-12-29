2023-12-29T16:49:24+03:00
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https://1prime.ru/banks/20231229/842711536.html
В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 78 (2474)
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В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 78 (2474). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: методические рекомендации по описанию... ПРАЙМ, 29.12.2023
банки, финансы, новости, россия, цб, вестник банка россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 декабря — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 78 (2474).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
- методические рекомендации по описанию наименований объектов информационной инфраструктуры № 18-МР от 20.12.2023;
- методические рекомендации по управлению финансовым продуктом № 19-МР от 27.12.2023;
- стандарт Банка России СТО БР НПС-14.0-2024 "Финансовые сообщения в НПС. Торговые операции. Модели связей";
- стандарт Банка России СТО БР НПС-15.0-2024 "Финансовые сообщения в НПС. Торговые операции. Альбом схем".