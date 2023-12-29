2023-12-29T16:49:24+03:00

2023-12-29T16:49:24+03:00

2023-12-29T16:49:24+03:00

2023

https://1prime.ru/banks/20231229/842711536.html

В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 78 (2474)

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https://россиясегодня.рф

В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 78 (2474). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: методические рекомендации по описанию... ПРАЙМ, 29.12.2023

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60