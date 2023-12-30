МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Центробанк больше 16 месяцев не отзывал у банков лицензии, на протяжении всего текущего года регулятор ни разу не прибегал к крайним надзорным мерам — это произошло впервые за всю историю современной России, убедилось РИА Новости, проанализировав статистические данные. Эксперт считает, что 2024 год будет другим — несколько мелких игроков могут все же покинуть рынок. ЦБ сообщил о снижении средней ставки по ипотеке в ноябре

Последний случай отзыва лицензии в России был летом 2022 года, с 12 августа ее лишился московский Кросна-банк. В Банке России считают столь длительную паузу в принудительных прекращениях работы кредитных организаций свидетельством того, что банковская система страны стабильна и надеются, что и в следующем году ни один игрок не потеряет лицензию.

Но в предыдущие годы регулятор не был столь снисходителен. С момента прихода на пост главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в 2013 году банковский сектор стал активно очищаться от слабых и недобросовестных. Замедляться процесс "оздоровления" начал в 2019 году. В 2022 году после введения масштабных санкций против России принудительно рынок покинули только два банка.

Устойчивость сектора, продемонстрированная в 2023 году, основана как на внутреннем запасе прочности и достаточно благоприятных условиях ведения бизнеса в 2023 году – период активного восстановления российской экономики, так и на мерах поддержки и лояльности со стороны ЦБ, заявил РИА Новости замгендиректора по рейтинговой деятельности агентства "Эксперт РА" Александр Сараев.

По его мнению, следующий год не будет похож на этот, поскольку банки будут работать в значительно более агрессивной среде высоких ставок, что существенно сократит объемы получаемой прибыли за счет снижения объемов кредитования.

Кроме того, по словам Сараева, на фоне растущей закредитованности населения и долговой нагрузки корпоративных заемщиков ожидается ухудшение качества кредитных портфелей банков, что потребует формирования дополнительных резервов. В результате для отдельных банков, придерживающихся недостаточно консервативной бизнес-модели, это может создать риски значительных убытков и снижения нормативов достаточности капитала ниже установленных минимумов, добавил он.

"В целом банковский сектор имеет большой запас прочности и богатый опыт преодоления кризисных периодов, поэтому массового отзыва лицензий не будет, вероятнее всего в следующем году рынок могут покинуть до 10-15 банков, на долю которых приходится менее 1% активов банковского сектора", — считает эксперт.