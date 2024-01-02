МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Банкам с 1 мая запретят взимать комиссию за переводы между собственными счетами клиентов, пишет РБК.

Согласно принятому Госдумой закону, клиенты с 1 мая 2024 года смогут переводит до 30 миллионов рублей между своими счетами без комиссии.

"Лимит бесплатных переводов может быть использован для перевода собственных сбережений или заработной платы из одного банка в другой и на финансовую платформу, чтобы открыть вклад на выгодных условиях, или для зачисления на текущий счет в банке, через который планируется совершить крупную сделку", — рассказали в Центробанке.

Как пояснили в регуляторе, банки не обращались с просьбой о переносе срока вступления в силу данного закона, так как "срок в 270 дней с момента опубликования был достаточным, чтобы банки смогли подготовиться к применению требований".