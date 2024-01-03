МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс гривны к доллару по итогам торгов на межбанковской бирже, по данным регулятора, доллар дорожает шестой день подряд и вновь обновил исторический максимум к украинской валюте, достигнув 38,11 гривны за доллар. Промсвязьбанк присоединил "СМП банк"

Нацбанк Украины 29 декабря сообщал, что снова понизил курс нацвалюты, установив его на уровне почти 38 гривен за доллар. На 3 января курс составляет 38,16 гривны.

По данным Нацбанка, официальный курс на 4 января 2024 года установлен на уровне 38,11 гривны за доллар.

Ранее, в середине декабря 2023 года, регулятор впервые поднял официальный курс доллара выше 37 гривен.

Украинский регулятор с конца июля прошлого года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 за доллар. А в октябре заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса.

По мнению ряда экспертов, которое приводило украинское агентство УНН, из-за внедрения с 3 октября режима управляемой гибкости обменного курса ожидается, что курс гривны к доллару будет находиться в определенной турбулентности, однако должен был стабилизироваться в течение месяца.