Национальный банк Украины установил исторический минимум курса гривны к доллару
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс гривны к доллару по итогам торгов на межбанковской бирже, по данным регулятора, доллар дорожает шестой день подряд и вновь обновил исторический максимум к украинской валюте, достигнув 38,11 гривны за доллар.
Нацбанк Украины 29 декабря сообщал, что снова понизил курс нацвалюты, установив его на уровне почти 38 гривен за доллар. На 3 января курс составляет 38,16 гривны.
По данным Нацбанка, официальный курс на 4 января 2024 года установлен на уровне 38,11 гривны за доллар.
Ранее, в середине декабря 2023 года, регулятор впервые поднял официальный курс доллара выше 37 гривен.
Украинский регулятор с конца июля прошлого года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 за доллар. А в октябре заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса.
По мнению ряда экспертов, которое приводило украинское агентство УНН, из-за внедрения с 3 октября режима управляемой гибкости обменного курса ожидается, что курс гривны к доллару будет находиться в определенной турбулентности, однако должен был стабилизироваться в течение месяца.
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