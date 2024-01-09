МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российским банкам Тинькофф и "Центрокредит" выдали лицензии иностранного портфельного инвестора в Индии (FPI), сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на данные индийского центрального депозитария. Банки в 2024 году будут возвращать украденные деньги по новым правилам

Отмечается, что "Центрокредит" получил лицензии первой и второй категорий, а Тинькофф Банк — второй. Лицензии действуют до декабря 2026 года.

По данным издания, теперь реестр иностранных портфельных инвесторов в Индии содержит десять лицензий восьми российских структур и физлиц. При этом первым в числе банков лицензию получил Сбербанк осенью 2023 года.

Сейчас в процессе получения лицензии находится ВТБ, отмечает "Коммерсантъ". В числе небанковских представителей портфельных инвесторов в стране зарегистрированы "Альфа-Капитал", УК "Первая", а также Игорь Носков и Всеволод Розанов.

Сообщается, что всего в Индии имеется три категории лицензий FPI. Первая позволяет применять "мягкие правила раскрытия бенефициарной собственности, получать налоговые льготы и подписываться на иностранные производные инструменты на основе индийских акций", цитирует издание слова заместителя директора по рейтинговой деятельности "Эксперт РА" Александра Сараева. Руководитель банковской практики Amond & Smith Ltd Иван Тихоненок рассказал журналистам, что вторая категория рассчитана на управляющие компании, инвестиционных менеджеров, банки, пенсионные фонды, а третья введена для хедж-фондов и фондов прямых инвестиций.