МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Созданный бывшими топ-менеджерами "Тинькофф" финтех-стартап Salmon приобрел на Филиппинах банк Bank St Rosa, сообщил РБК сооснователь Salmon, бывший соруководитель "Тинькофф" Павел Федоров. Банки из России получили лицензии портфельного инвестора в Индии, пишут СМИ

Отмечается, что Центральный банк Филиппин выдал разрешение на соответствующую сделку.

Федоров не назвал стоимость сделки. Согласно сообщению Salmon, она будет закрыта в течение нескольких недель, при этом стартап получит 59,7% Bank St Rosa.

РБК отмечает, что, как правило, основной целью покупки небольших банков является наличие банковской лицензии, которая позволяет выдавать кредиты и принимать депозиты от клиентов.

По словам Федорова, покупка банка позволит Salmon расширить перечень предоставляемых услуг. Ранее он работал лишь как финансовая компания с лицензиями по предоставлению кредитных продуктов в офлайн и онлайн.

"Мы сможем привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты, можем финансировать средний и малый бизнес, оказывая весь спектр банковских услуг миллионам филиппинцев и малым и средним предприятиям", — сообщил Федоров.

Bank St Rosa работает на Филиппинах с 1963 года.