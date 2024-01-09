2024-01-09T12:55:28+03:00
2024-01-09T12:55:28+03:00
2024-01-09T12:55:28+03:00
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https://1prime.ru/banks/20240109/842748938.html
Бывшие топ-менеджеры "Тинькофф" купили банк на Филиппинах, пишут СМИ
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Созданный бывшими топ-менеджерами "Тинькофф" финтех-стартап Salmon приобрел на Филиппинах банк Bank St Rosa, сообщил РБК сооснователь Salmon, бывший соруководитель "Тинькофф"... ПРАЙМ, 09.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Созданный бывшими топ-менеджерами "Тинькофф" финтех-стартап Salmon приобрел на Филиппинах банк Bank St Rosa, сообщил РБК сооснователь Salmon, бывший соруководитель "Тинькофф" Павел Федоров.
Отмечается, что Центральный банк Филиппин выдал разрешение на соответствующую сделку.
Федоров не назвал стоимость сделки. Согласно сообщению Salmon, она будет закрыта в течение нескольких недель, при этом стартап получит 59,7% Bank St Rosa.
РБК отмечает, что, как правило, основной целью покупки небольших банков является наличие банковской лицензии, которая позволяет выдавать кредиты и принимать депозиты от клиентов.
По словам Федорова, покупка банка позволит Salmon расширить перечень предоставляемых услуг. Ранее он работал лишь как финансовая компания с лицензиями по предоставлению кредитных продуктов в офлайн и онлайн.
"Мы сможем привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты, можем финансировать средний и малый бизнес, оказывая весь спектр банковских услуг миллионам филиппинцев и малым и средним предприятиям", — сообщил Федоров.
Bank St Rosa работает на Филиппинах с 1963 года.