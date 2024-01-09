МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. ВТБ начал продажу своих продуктов в офисах банка "Открытие", который находится в процессе интеграции в его структуру, в целом же основной переход розничных клиентов приобретенной кредитной организации в общую группу начнется во втором квартале, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ. ВТБ изменит условия выдачи льготной ипотеки

"В офисах "Открытия" появилась возможность оформить кредитную или дебетовую карту ВТБ, подать заявку на получение ипотечного кредита, открыть вклад или накопительный счет", — сказано в сообщении.

По словам главы департамента сети "Открытия" Артема Окорокова, слова которого также приводятся в сообщении, интеграция банков перешла в активную стадию. "Мы выстраиваем наш бизнес таким образом, чтобы, не дожидаясь смены вывесок, предложить клиентам "Открытия" интересные продукты и сервисы банка ВТБ", — сказал он.

Топ-менеджер напомнил, что на первом этапе объединения в феврале прошлого года была создана единая сеть банкоматов, в октябре началась цессия кредитов наличными из "Открытия" в ВТБ. "Основной этап миграции розничных клиентов начнется во втором квартале 2024 года", — отметил Окороков.

В конце 2022 года Банк России продал 100% акций банка "Открытие" банку ВТБ за 340 миллиардов рублей. Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает порядка 1,3 тысячи точек в 79 субъектах РФ. В конце 2023 года под брендом ВТБ начали работать первые пять офисов "Открытия". А в наступившем году, по плану, в ходе интеграции объединятся с ВТБ более 250 офисов банка.