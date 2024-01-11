МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Внешние управляющие британского "VTB Capital", дочерней компании российского банка ВТБ, разработали схему расчетов с кредиторами с использованием специального траста, пишет РБК со ссылкой на документ. Группа ВТБ вошла в капитал российского производителя электросудов

По данным документа, с наступлением 2024 года управляющие британского VTB Capital намерены начать сбор заявлений о требованиях от отдельных кредиторов и запустят процедуру согласования схемы расчетов (Scheme of Arrangement). Если схема будет одобрена, то расчеты будут переводиться через специальный траст, отметили в издании.

Согласно изданию, специальный траст будет осуществлять свою работу на протяжении как минимум 15 лет, основанием для расчетов из HPT станет снятие санкций или получение специальной лицензии.

По словам юриста Forward Legal Олеся Груздева, использование траста позволит внешним управляющим британской "дочки" завершить процедуру банкротства банка без задержек. "Если имущество VTB Capital будет передано в траст, то, вероятно, это может послужить основанием для прекращения процедуры внешнего управления (банкротства) VTB Capital. При таком подходе конструкция траста может позволить оптимизировать ресурсы управляющих, сократить сроки процедуры внешнего управления и снизить нагрузку на суд, которому не нужно будет в течение 15 лет осуществлять контроль за действиями управляющих траста", — заключил юрист.

Ранее сообщалось, что VTB Capital запустил процедуру банкротства, внешнее управление осуществляется компанией Teneo Financial Advisory Ltd.