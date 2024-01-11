МОСКВА, 11 января — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 1 (2475).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
- положение № 822-П от 30.08.2023 "О требованиях к обеспечению защиты информации, содержащейся в автоматизированной информационной системе страхования" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 76558 от 22.12.2023, вступает в силу с 1.04.2024/;
- положение № 823-П от 4.09.2023 "О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации иностранной страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва /аннулирования/ лицензии, и направления Банком России предписаний об устранении нарушений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с несостоятельностью /банкротством/ финансовых организаций, которые выявлены Банком России в ходе проверок деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, временной администрации страховой организации, временной администрации негосударственного пенсионного фонда, действующих после отзыва /аннулирования/ лицензии" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 76469 от 19.12.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;
- положение № 833-П от 7.12.2023 "О требованиях к обеспечению защиты информации для участников платформы цифрового рубля" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 76729 от 29.12.2023, вступает в силу с 1.01.2024/;
- указание № 6523-У от 12.09.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 16 ноября 2021 года № 780-П "О временной администрации негосударственного пенсионного фонда, назначаемой Банком России в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 76496 от 20.12.2023, вступает в силу с 1.01.2024/;
- указание № 6569-У от 6.10.2023 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам регулирования деятельности кредитных организаций /банковских групп/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 76594 от 25.12.2023, вступает в силу с 1.01.2024/;
- приказ № ОД-2 от 9.01.2024 "Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, и об отмене отдельных приказов Банка России";
- информационное письмо № ИН-01-31-3/70 от 27.12.2023 "О минимизации рисков возникновения потерь по кредитам".
В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.12.2023; объявления Банка России.
https://1prime.ru/banks/20240111/842774358.html