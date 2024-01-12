МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Портфель рублевых средств розничных клиентов ВТБ увеличился за месяц почти на 550 миллиардов рублей, результат более чем на 80% превысил итоги ноября и стал для банка абсолютным рекордом за отдельный месяц, сообщает пресс-служба ВТБ. Товарооборот России и Китая установил исторический рекорд

"В декабре портфель рублевых средств розничных клиентов ВТБ увеличился почти на 550 миллиардов рублей. Результат более чем на 80% превысил итоги ноября и стал для банка абсолютным рекордом за отдельный месяц. Общий объем портфеля рублевых средств физлиц (вклады, текущие и накопительные счета) превысил 6,2 триллиона рублей, увеличившись за год на 35%", — говорится в сообщении.

Значительное повышение ставок по вкладам и накопительным счетам, достигших пикового уровня в последний месяц года, стало "мощным драйвером" спроса на рублевые сбережения, отмечают в банке. В ноябре-декабре портфель рублевых пассивов ВТБ вырос почти на 850 миллиардов рублей, что оказалось сопоставимо с совокупным результатом за предыдущие 10 месяцев года.

В декабре объем рублевых средств в ВТБ увеличился на 10% к уровню ноября. Прирост за счет притока новых денег стал максимальным за все время работы банка. Основным фактором здесь выступили рублевые счета до востребования, в первую очередь — накопительные. Объем размещенных на них средств увеличился на 17% по сравнению с предшествовавшим месяцем, в то время как рублевые вклады показали прирост на 6%.

В прошедшем году из-за значительно выросших ставок по депозитам спрос людей на сберегательные продукты показал абсолютный рекорд, и эта тенденция характерна не только для ВТБ, но и для рынка в целом, но и за первые восемь дней января клиенты сохранили на рублевых счетах банка на 37 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

Она добавила, что в ближайшей перспективе рынок сбережений продолжит расти, хотя и не такими высокими темпами, так как многие клиенты уже успели разместить свободные средства в банках. Интерес к накоплениям будет стимулировать пиковая доходность по вкладам, которая продержится на текущих значениях как минимум до середины февраля, когда состоится очередное заседание Центрального банка, также считает она.