МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Банк России исключил швейцарский Banque Cramer & Cie SA из перечня аккредитованных представительств иностранных кредитных организаций на территории России, следует из данных регулятора. ЦБ сообщил о рекордном росте объема денежной массы России

Соответствующие сведения внесены в реестр 12 января.

Банк открыл свое представительство в 2018 году. В 2020 году аккредитация была продлена.