2024-01-12T20:33:22+03:00
2024-01-12T20:33:22+03:00
2024-01-12T20:33:22+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240112/842787756.html
Центробанк лишил аккредитации швейцарский банк Cramer
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Банк России исключил швейцарский Banque Cramer & Cie SA из перечня аккредитованных представительств иностранных кредитных организаций на территории России, следует из данных... ПРАЙМ, 12.01.2024
банки, финансы, новости, россия, швейцария, аккредитация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Банк России исключил швейцарский Banque Cramer & Cie SA из перечня аккредитованных представительств иностранных кредитных организаций на территории России, следует из данных регулятора.
Соответствующие сведения внесены в реестр 12 января.
Банк открыл свое представительство в 2018 году. В 2020 году аккредитация была продлена.