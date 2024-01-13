МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Американская финансовая компания Citigroup планирует сократить порядка 20 тысяч сотрудников в течение следующих двух лет, пишет агентство Reuters со ссылкой на слова финансового директора корпорации Марка Мейсона. Citigroup сообщила о "застрявших" дивидендах россиян на 4,7 млрд долларов

Сообащется, что вышупомянутые сокращения пройдут в рамках масштабной реструктуризации, о которой было объявлено в сентябре 2023 года. Реструктуризация может помочь корпорации снизить издержки на 2 —2,5 миллиарда долларов.

После публикации отчетности корпорации, которая стала самой слабой за послдение 15 лет, последовало заявление о массовом сокращении. Отмечается, что убытки Citigroup в последнем квартале 2023 года были равны 1,8 миллиарда долларов. Прибыль в аналогичный период упала более чем на 20% в годовом исчислении.

Citigroup Inc. является одним из крупнейший в мире американским финансовым конгломератом. Его основой является Citibank, основанный в 1812 году.