МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российским банкам могут поднять штрафы за обман клиентов до 0,1 процента капитала, пишут "Известия" со ссылкой на источники, близкие к Центробанку. ФАС рассказала, как банки вводят клиентов в заблуждение

Согласно изданию, ЦБ намерен сделать наказание за обман клиентов сопоставимым со штрафами за нарушение антиотмывочного законодательства — сейчас они составляют от 0,1 до 1 процента от собственных средств (капитала). Таким образом, суммы штрафов вырастут с 20-40 тысяч до сотен миллионов или даже шести миллиардов рублей.

Отмечается, что подобные меры необходимы для предотвращения желания кредитных организаций заниматься мисселингом.

"Организации убеждают клиентов покупать защиту при кредитовании, обещая, что в крайнем случае страховка покроет обязательство. Но никто не предупреждает людей, что основная часть оплаты уходит на агентскую комиссию банка. И в итоге страховка не покрывает кредита, а заемщики платят за нее втридорога", — заметил глава регионального блока проекта "За права заемщиков" "Народного фронта" Галактион Кучава.

Эксперт также подчеркнул, что низкие штрафы заставляют банки думать, что можно безнаказанно нарушать права потребителей.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что прибыль банков от продажи финансовых продуктов многократно превышает суммы наказания. Кроме того, регулятор наделен правом приостановить продажу отдельных продуктов и требовать обратный выкуп в случае, если данные продукты были проданы недобросовестным образом.

Мисселинг — это ситуация, при которой клиента сознательно вводят в заблуждение и продают не тот продукт или услугу, за которыми он пришел. Сотрудники банков так поступают, чтобы продать больше продуктов, за которые получат повышенные бонусы или по которым стоит определенный план. Часто банки выступают агентами страховщиков, брокерских компаний, НПФ и управляющих компаний. За каждый проданный продукт партнёра они получают комиссионные.