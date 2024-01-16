МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Китайские государственные банки ужесточат ограничения в области финансирования россиян на фоне угроз США вводить вторичные санкции, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Раскрыто, какую роль Китай сыграет в конфликте в Красном море

По данным издания, две кредитные организации начали проверки своего российского бизнеса, в частности, трансграничных переводов. По словам источников, банки намерены прекратить работу с подсанкционными клиентами и прекратить обслуживание российский компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. Кроме того, кредитные организации проверят наличие регистрации в России у своих предприятий, уполномоченных и конечных бенефициаров, а также клиентов, ведущих бизнес в России или осуществляющих поставки через третьи страны, пишет Bloobmberg.

Президент США Джо Байден в прошлом году подписал указ об усилении антироссийских санкций. Согласно документу, Вашингтон получает право "преследовать финансовые учреждения", которые якобы оказывают поддержку российскому военно-промышленному комплексу, в том числе впервые использовать в этих целях "вторичные санкции".

Ранее сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм обещал ввести против Китая "адские санкции", однако речь шла о тайваньском вопросе.