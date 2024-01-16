2024-01-16T11:40:27+03:00
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2024
https://1prime.ru/banks/20240116/842807663.html
Китайские банки введут ограничения против России, пишет СМИ
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Китайские государственные банки ужесточат ограничения в области финансирования россиян на фоне угроз США вводить вторичные санкции, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на... ПРАЙМ, 16.01.2024
банки, финансы, новости, китай, банки, сша, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Китайские государственные банки ужесточат ограничения в области финансирования россиян на фоне угроз США вводить вторичные санкции, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, две кредитные организации начали проверки своего российского бизнеса, в частности, трансграничных переводов. По словам источников, банки намерены прекратить работу с подсанкционными клиентами и прекратить обслуживание российский компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. Кроме того, кредитные организации проверят наличие регистрации в России у своих предприятий, уполномоченных и конечных бенефициаров, а также клиентов, ведущих бизнес в России или осуществляющих поставки через третьи страны, пишет Bloobmberg.
Президент США Джо Байден в прошлом году подписал указ об усилении антироссийских санкций. Согласно документу, Вашингтон получает право "преследовать финансовые учреждения", которые якобы оказывают поддержку российскому военно-промышленному комплексу, в том числе впервые использовать в этих целях "вторичные санкции".
Ранее сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм обещал ввести против Китая "адские санкции", однако речь шла о тайваньском вопросе.