2024-01-16T13:05:04+03:00
2024-01-16T13:05:04+03:00
2024-01-16T13:05:04+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240116/842809235.html
В ЦБ рассказали, к кому чаще всего обращаются за помощью мошенники
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"Дропперов" — тех, кто предоставляет мошенникам свои банковские карты или доступ к ним, что позволяет злоумышленникам выводить похищенные средства, нанимают чаще всего из числа... ПРАЙМ, 16.01.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, мошенники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. "Дропперов" — тех, кто предоставляет мошенникам свои банковские карты или доступ к ним, что позволяет злоумышленникам выводить похищенные средства, нанимают чаще всего из числа студентов, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута в ходе выступления на международной выставке-форуме "Россия".
"К сожалению, дропперов чаще "нанимают"… из числа студентов… потому что легкий заработок, быстрые деньги, и чаще студенты даже не понимают, что происходит, то есть верят в то, что им говорят, что это возможность легально заработать, помогая какому-то бизнесу", — сказал он.
Мамута также напомнил, что летом этого года вступает в силу закон, по которому, если банк переведет деньги на дропперский счет, который есть в информационной базе ЦБ, то будет обязан их вернуть.