МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. "Дропперов" — тех, кто предоставляет мошенникам свои банковские карты или доступ к ним, что позволяет злоумышленникам выводить похищенные средства, нанимают чаще всего из числа студентов, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута в ходе выступления на международной выставке-форуме "Россия". ЦБ отметил снижение реального эффективного курса рубля

"К сожалению, дропперов чаще "нанимают"… из числа студентов… потому что легкий заработок, быстрые деньги, и чаще студенты даже не понимают, что происходит, то есть верят в то, что им говорят, что это возможность легально заработать, помогая какому-то бизнесу", — сказал он.

Мамута также напомнил, что летом этого года вступает в силу закон, по которому, если банк переведет деньги на дропперский счет, который есть в информационной базе ЦБ, то будет обязан их вернуть.