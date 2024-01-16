2024-01-16T13:54:00+03:00
2024-01-16T14:03:27+03:00
2024-01-16T13:54:00+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240116/842809844.html
Стали известны сроки завершения перерегистрации группы "Тинькофф"
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Редомициляция TCS Group (группы "Тинькофф банка") на остров Русский может завершиться уже в первом квартале этого года, заявил журналистам председатель правления кредитной... ПРАЙМ, 16.01.2024
банки, финансы, бизнес, новости, россия, тинькофф, перерегистрация
https://cdnn.1prime.ru/images/83301/00/833010030.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83301/00/833010030.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83301/00/833010029.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83301/00/833010029.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83301/00/833010017.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83301/00/833010017.jpg
https://1prime.ru/banks/20240109/842748938.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Редомициляция TCS Group (группы "Тинькофф банка") на остров Русский может завершиться уже в первом квартале этого года, заявил журналистам председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк в кулуарах международной выставки-форума "Россия".
Акционеры TCS Group (группа "Тинькофф", куда входит "Тинькофф банк") накануне одобрили редомициляцию с Кипра на территорию российского специального административного района (САР) на острове Русский.
"Насколько я знаю, может быть даже в рамках первого квартала", — сказал Близнюк, отвечая на вопрос о том, когда завершится перерегистрация TCSG на остров Русский.