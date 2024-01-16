МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Редомициляция TCS Group (группы "Тинькофф банка") на остров Русский может завершиться уже в первом квартале этого года, заявил журналистам председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк в кулуарах международной выставки-форума "Россия". Бывшие топ-менеджеры "Тинькофф" купили банк на Филиппинах, пишут СМИ

Акционеры TCS Group (группа "Тинькофф", куда входит "Тинькофф банк") накануне одобрили редомициляцию с Кипра на территорию российского специального административного района (САР) на острове Русский.

"Насколько я знаю, может быть даже в рамках первого квартала", — сказал Близнюк, отвечая на вопрос о том, когда завершится перерегистрация TCSG на остров Русский.