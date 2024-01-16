МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 2 (2476).

Здание Центрального банка РФ

ЦБ намерен привлечь девять миллионов россиян к долгосрочным сбережениям

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

  • указание № 6589-У от 30.10.2023 "О ведении Банком России реестра операторов по приему платежей и об оценке Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 32 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации и лиц, указанных в части 3 статьи 33 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", требованиям, установленным частью 1 статьи 33 указанного Федерального закона" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 76468 от 19.12.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;
  • информационное письмо № ИН-02-28/76 от 29.12.2023 "О рекомендациях публичным акционерным обществам и эмитентам эмиссионных ценных бумаг по разработке стратегии устойчивого развития и стратегии климатического переход".