2024-01-16T17:35:52+03:00

2024-01-16T17:35:52+03:00

2024-01-16T17:35:52+03:00

2024

https://1prime.ru/banks/20240116/842813923.html

Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 2

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Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 2 (2476). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: указание № 6589-У от 30.10.2023 "О ведении... ПРАЙМ, 16.01.2024

банки, финансы, новости, цб, россия

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60