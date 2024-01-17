СТАМБУЛ, 17 янв — ПРАЙМ. Сложности с платежами из РФ в Турцию возникли из-за технических вопросов, связанных с длинными новогодними праздниками в России и волатильностью турецкой лиры, никакой политической подоплеки в этом нет, заявил РИА Новости бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. Источник назвал срок решения проблемы с денежными переводами из Турции

Турецкое издание Ekonomim сообщило во вторник, что турецкие экспортеры якобы столкнулись с отказами банков осуществлять денежные переводы из России. Газета утверждает, что денежные переводы почти прекратились с 1 января, экспортеры ждут срочных решений для продолжения торговли с Россией. По утверждению издания, проблемы начались после визита в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.

"У турецкого правительства нет юридических оснований для оказания давления на экспортеров. Ни один турецкий банк или экспортер не может подвергнуться давлению властей, потому что такого механизма просто-напросто не существует", — подчеркнул Сезер.

"СМИ утверждают, что проблема с платежами началась после визита Блинкена в Анкару. Это не так. Ввиду сложной ситуации с экономикой Турции ежедневно довольно сильно меняется курс доллара к лире, рубля к лире, рубля к доллару", — отметил Сезер.

По его словам, торговля между странами усложнилась ввиду колебаний курсов валют. "К примеру, я экспортирую товар из Турции в Россию на тысячу долларов. Если я сегодня же получаю из РФ эквивалент тысячи долларов – то торговля выгодна. Если же через неделю, 10 дней — я получаю уже другую сумму, мы теряем и время, и деньги. Это технические проблемы, не связанные с политикой", — сказал эксперт.

"Помимо этого, система платежей не работала в РФ из-за новогодних праздников с 1 по 9 января, перед Новым годом тоже были выходные. Никакой связи с политикой, визитом Блинкена и соблюдением санкционного режима быть не может, это выдумка западных СМИ. Платежи "подвисли" из-за перерыва на новогодние праздники, помимо этого, сказывается падение курса лиры к доллару — уже более 30 (лир за доллар – ред.). К тому же невозможно предугадать, повысит ли Центральный банк (Турции) ставку в следующем месяце – все эти факторы сказываются на ситуации", — заявил Сезер.