2024-01-17T16:41:00+03:00
2024-01-17T16:41:00+03:00
2024-01-17T16:41:00+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240117/842823023.html
ЦБ оценил рост объема рынка корпоративных облигаций в России
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем рынка корпоративных облигаций в целом за прошлый год вырос на 5 триллионов рублей, или на 26,5%, что стало крупнейшим приростом за последние 10 лет, говорится в обзоре... ПРАЙМ, 17.01.2024
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, облигации
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/60/839196050.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/60/839196050.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/60/839196049.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/60/839196049.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/60/839196037.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/60/839196037.jpg
https://1prime.ru/Bonds/20231229/842706394.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Объем рынка корпоративных облигаций в целом за прошлый год вырос на 5 триллионов рублей, или на 26,5%, что стало крупнейшим приростом за последние 10 лет, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России.
"В целом за 2023 год объем рынка корпоративных облигаций вырос на 5 триллионов рублей, или на 26,5%, что стало крупнейшим приростом за последние 10 лет", — говорится в обзоре.
При этом только за декабрь объем рынка корпоративных облигаций увеличился на 1,56 триллиона рублей (на 7% в относительном выражении) и достиг 23,9 триллиона рублей.
"Значительный вклад в рост рынка внесло размещение замещающих облигаций (218 миллиардов рублей), тогда как облигации, номинированные в юанях, не размещались", — также отмечается в обзоре.