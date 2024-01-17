МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Объем рынка корпоративных облигаций в целом за прошлый год вырос на 5 триллионов рублей, или на 26,5%, что стало крупнейшим приростом за последние 10 лет, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России. ВЭБ не будет выпускать замещающие облигации

"В целом за 2023 год объем рынка корпоративных облигаций вырос на 5 триллионов рублей, или на 26,5%, что стало крупнейшим приростом за последние 10 лет", — говорится в обзоре.

При этом только за декабрь объем рынка корпоративных облигаций увеличился на 1,56 триллиона рублей (на 7% в относительном выражении) и достиг 23,9 триллиона рублей.

"Значительный вклад в рост рынка внесло размещение замещающих облигаций (218 миллиардов рублей), тогда как облигации, номинированные в юанях, не размещались", — также отмечается в обзоре.